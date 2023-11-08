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14:45, 8 ноября 2023Экономика

В России предупредили о возможности финансовой войны в мире

Депутат Арефьев допустил риск финансовой войны в случае изъятия активов России
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Изъятие замороженных российских активов США в пользу Украины может спровоцировать мировую финансовую войну. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев. Он также допустил, что в качестве ответной меры Россия может конфисковать активы США.

«На сегодняшний день более 40 тысяч различных санкций введено против России. Но наша страна была глубоко интегрирована в мировую экономику, и сегодня идет ее спад. Потому что санкционная война получила моду не только в отношении России, но и в отношении Китая, Северной Кореи, Ирана и так далее. Нарушено единое экономическое пространство мира, и все страдают от санкционной войны», — подчеркнул политик.

В случае, если США решат изъять замороженные активы России и передать их Украине, будет, по мнению Арефьева, создан опасный прецедент, который позволит отбирать накопления любой страны. Потенциально, как он считает, это может быть чревато мировой финансовой войной.

«У нас золото-валютные резервы хранятся в банках-эмитентах. Доллары — в американских, евро — в европейских, юани — в китайских. Если мы начнем арестовывать деньги друг друга и использовать их не по назначению, начнется финансовая война. Будет парализовано все финансовое хозяйство мира, что приведет к хаосу», — предупредил Арефьев.

Депутат также не исключил ответные меры со стороны России. Несмотря на то что Штаты не хранят свои деньги в российских банках, в стране по-прежнему находится достаточное количество активов США, которые могут быть конфискованы.

Ранее Конгресс США поддержал передачу Украине замороженных активов России. В случае принятия закона средства будут перечислены в специальный «фонд поддержки Украины», откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения.

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      Варвара Кошечкина
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