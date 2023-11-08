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16:19, 8 ноября 2023Мир

Президент Германии призвал находящихся в ФРГ арабов дистанцироваться от ХАМАС

Президент ФРГ Штайнмайер призвал арабов в Германии дистанцироваться от ХАМАС

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал людей арабского происхождения, находящихся в ФРГ, дистанцироваться от радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в стране нет места межнациональным распрям и призывам к уничтожению государств. «Говорите сами за себя! Дайте террору ясный отказ!» — заявил президент, призвав людей с палестинскими и арабскими корнями не давать использовать себя сообщникам группировки.

Ранее жителям Германии пригрозили депортацией за похвалу ХАМАС. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что поджог израильских флагов и восхваление деяний исламистского палестинского движения ХАМАС жителями Германии — это преступление.

«Толерантность не может мириться с нетерпимостью, в этом суть нашей совместной жизни в этой республике. Тот, кто является гражданином Германии, будет отвечать за это в суде, тот, кто немцем не является, рискует статусом резидента. Те, у кого еще нет статуса резидента, дают повод для депортации», — заявил министр экономики.

Хабек добавил, что антисемитизм на исламистских демонстрациях достиг неприемлемых масштабов, это требует жесткого политического ответа не только от стран ЕС, но и от мусульманских ассоциаций.

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      Виктория Кондратьева
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