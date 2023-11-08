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00:26, 8 ноября 2023Россия

Путин разъяснил принципы партнерства России и Казахстана

Путин: партнерство РФ и Казахстана носит особо привилегированный характер
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что партнерство РФ и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Об этом он рассказал в интервью газете «Казахстанская правда», текст которого опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, партнерство двух стран базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база из более 350 документов (более 350), регулирующих отношения России и Казахстана, пояснил Путин.

Он добавил, что между Россией и Казахстаном действуют различные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября. Уточнялось, что глава государства проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об этой поездке, заявил, что Россия и Казахстан занимаются развитием самостоятельных отношений, которые являются более тесными, чем у Астаны с другими государствами.

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      Марина Совина
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