Пьяные россияне избили приехавшую на вызов бригаду скорой помощи

В Волгограде пьяные пациенты избили приехавшую на вызов бригаду скорой помощи

В Волгограде пьяные пациенты избили бригаду скорой помощи, которая приехала к ним на вызов. Об этом сообщили в клинической станции скорой медицинской помощи, пишет v1.ru.

Там уточнили, что на вызов к супругам приехали женщина-врач и фельдшер скорой помощи. Россияне, которые вызвали бригаду на дом, были в состоянии алкогольного опьянения — после того, как им оказали помощь, они напали на врачей.

Пострадавших медиков осмотрели их коллеги, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. После конфликта бригада временно перестала работать на вызовы.

Это далеко не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. В феврале в Дагестане местный житель из-за семечек напал на водителя скорой помощи, который приехал на вызов. В августе в Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех сотрудников хирургического отделения