Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

СКР показал видео осмотра машины экс-начальника управления Народной милиции ЛНР

Работа следователей на месте взрыва автомобиля депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видна взорванная машина. Ее осматривают криминалисты и следователи СКР.

Ранее стало известно, что теракт был совершен у дома полковника. Под днищем машины произошел взрыв неустановленного устройства. Филипоненко не выжил. Возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.