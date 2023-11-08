Раскрыты подробности съемок новых «Хроник Нарнии»

Фильм «Хроники Нарнии» режиссера Греты Гервиг начнут снимать в 2024 году

Глава Netflix Film Скотт Стубер раскрыл подробности съемок нового фильма по мотивам цикла романов «Хроники Нарнии». Режиссером проекта выступит Грета Гервиг, известная по работе над фильмом «Барби». Его слова приводит портал Collider.

По словам Стубера, производство фильма должно начаться в 2024 году. При этом отмечается, что режиссер будет работать над двумя картинами серии.

Ранее Грета Гервиг призналась, что ей начали сниться кошмары на фоне работы над новым проектом. «Я нахожусь в процессе написания. И это тяжело, потому что мне снятся повторяющиеся кошмары», — сказала Гервиг. При этом она не раскрыла название и детали нового проекта. Предположительно, Гервиг подразумевала «Хроники Нарнии».