Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

Однокомнатные квартиры быстрее всего сдаются на севере Москвы

Однокомнатны квартиры быстрее всего сдаются на севере Москвы, а студии — на юге. Самые популярные у арендаторов районы столицы назвали аналитики «Яндекс Аренды» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Так, быстрее всего «однушки» находят жильцов в районе Западное Дегунино (САО). Например, в жилом комплексе (ЖК) «Ильменский 17» подобное жилье сдается в среднем за восемь дней и стоит 53 тысячи рублей в месяц. Чуть больше — девять дней — потребуется, чтобы сдать однокомнатную квартиру в Рязанском районе (ЮВАО) и Свиблово (САО). Так, в ЖК «balance» (ЮВАО, Рязанский), заехать в такое жилье можно за 55 тысяч рублей в месяц, а в ЖК «LIFE-Ботанический cад» (СВАО, Свиблово) — за 60 тысяч рублей в месяц.

Студии же быстрее всего сдаются в Даниловском районе Москвы (ЮАО). Например, в ЖК «Парк Легенд» студии с медианной стоимостью аренды в месяц 49,7 тысячи рублей находили жильцов в среднем всего за шесть дней. Второе место по скорости экспозиции студий занимает Новая Москва. Здесь быстро реализуются объекты в ЖК «Москвичка» — подобные объекты находят жильцов в среднем за девять дней и стоят около 34 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказался район Люблино в ЮВАО. Потребуется 11 дней, чтобы сдать студию за 36,5 тысячи рублей в месяц в ЖК «Люблинский парк».

Двухкомнатные квартиры быстрее всего находят жильцов в Рязанском районе Москвы, отмечают аналитики. Так, девять дней потребуется владельцу, чтобы сдать свою «двушку» в ЖК «Михайловский парк» или balance. Медианная стоимость аренды таких объектов составляет 54,5 тысячи и 61 тысяча рублей соответственно.

«Трешки» лучше всего сдаются в районе Лефортово на Юго-Востоке Москвы. Например, в ЖК «Символ» квартиры с медианной стоимостью 88 тысяч рублей находят жильцов за 14,5 дня.

Ранее россияне назвали раздражающие запреты в в съемном жилье. Чаще всего причиной для конфликтов с арендодателями становилась невозможность проживать с домашними животными — заводить и содержать их в съемной квартире запрещает каждый третий владелец жилья.