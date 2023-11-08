Разработан российский бесконтейнерный охотничий патрон

«Ростех»: разработан бесконтейнерный охотничий патрон из российских компонентов

В России разработан бесконтейнерный охотничий патрон с разряженным облаком дроби. Боеприпас полностью изготовлен из российских компонентов, первая произведенная партия будет насчитывать один миллион патронов. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

Патрон получил название Igla bior и предназначен для охоты с расстояния до 25 метров. Поражающее действие осуществляется разряженной осыпью — облаком дроби. «Ее диаметр больше по сравнению с контейнерным патроном, что дает существенное преимущество при выстреле с близкого расстояния», — рассказали в госкорпорации.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев уточнил, что разработка позволит сократить дефицит патронов на российском рынке бесконтейнерных охотничьих боеприпасов после введения западными странами санкций. «В настоящее время изделие проходит сертификацию на серийное производство», — сказал руководитель.

В ноябре 2021 года агентство со ссылкой на «Ростех» сообщило о разработанном в России первом в мире трассирующем патроне для охоты.