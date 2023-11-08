Россия и Белоруссия обсудили угрозы безопасности со стороны Украины

Патрушев обсудил с Вольфовичем противодействие угрозам и вызовам с Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем противодействие вызовам и угрозам безопасности стран со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Патрушев провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. (…) Отдельный акцент сделан на противодействии вызовам и угрозам безопасности двух стран со стороны Украины», — сообщает Совбез РФ.

Кроме того, были рассмотрены вопросы углубления совместной работы России и Белоруссии по линии специальных служб и военных ведомств, а также новые подходы к обеспечению безопасности с учетом изменения военно-политической обстановки в Европейском регионе. Патрушев и Вольфович также затронули проект повестки дня предстоящего в ноябре в Минске заседания комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее сообщалось, что договор о взаимных гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией почти готов. В ближайшее время документ представят для подписания главам государств.