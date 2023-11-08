Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 8 ноября 2023Бывший СССР

Россия и Белоруссия предоставят друг другу гарантии безопасности

Вольфович: договор о гарантиях безопасности Белоруссии и России почти готов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Договор о взаимных гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией почти готов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович по итогам переговоров с российским коллегой Николаем Патрушевым, пишет БелТА.

«Затронули вопросы, связанные с безопасностью Союзного государства. Посмотрели вопросы о подготовке договора о гарантиях взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами», — сообщил Вольфович.

По его словам, в ближайшее время документ представят для подписания главам государств.

Вольфович также сообщил, что в стадии завершения находится Концепция безопасности Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о совместных центрах боеподготовки, подписанное 28 марта 2023 года. Согласно пояснительной записке, в соглашении указано, что учебно-боевые центры будут использоваться для подготовки военнослужащих из обеих стран, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

      В России в годовщину революции открыли памятник главному врагу советской власти

      Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

      Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

      На Украине в очередной раз продлили военное положение

      В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

      Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

      Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

      Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

      Президента Молдавии обвинили в диктатуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости