Россия и Белоруссия предоставят друг другу гарантии безопасности

Вольфович: договор о гарантиях безопасности Белоруссии и России почти готов

Договор о взаимных гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией почти готов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович по итогам переговоров с российским коллегой Николаем Патрушевым, пишет БелТА.

«Затронули вопросы, связанные с безопасностью Союзного государства. Посмотрели вопросы о подготовке договора о гарантиях взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами», — сообщил Вольфович.

По его словам, в ближайшее время документ представят для подписания главам государств.

Вольфович также сообщил, что в стадии завершения находится Концепция безопасности Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о совместных центрах боеподготовки, подписанное 28 марта 2023 года. Согласно пояснительной записке, в соглашении указано, что учебно-боевые центры будут использоваться для подготовки военнослужащих из обеих стран, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности.