Российский футболист умер в Сочи в возрасте 30 лет

Российский футболист и тренер Алексей Лесин умер в Сочи в возрасте 30 лет

Российский футболист и тренер Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело было найдено на берегу моря в Сочи. Обстоятельства смерти спортсмена не уточняются, по одной из версий, он мог утонуть.

Отец футболиста Сергей Лесин заявил, что сын умер 6 ноября. Он добавил, что у Лесина не было проблем со здоровьем.

В Министерстве физической культуры и спорта Чувашии Лесина назвали одним из самых ярких игроков республики. В Федерации мини-футбола Казани также выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

В разные годы Лесин играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».