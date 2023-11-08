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12:01, 8 ноября 2023Интернет и СМИ

Российский военкор высказался об угрозах от незнакомца в адрес жены

Военкор Коц заявил, что не хочет комментировать угрозы в адрес его жены

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что не хочет комментировать угрозы от незнакомца, с которыми столкнулась его жена. Его слова приводит телеканал «360».

«Простите, это моя семья, я не комментирую», — высказался журналист об угрозах в адрес жены.

Он добавил, что не обладает достоверными сведениями о том, что угрожавшего его супруге злоумышленника задержали. «Мне никто ничего не сообщал. Хорошо, пусть занимаются следственные органы», — отметил военкор.

Ранее 8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, угрожавшего жене Коца. Его обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

7 ноября неизвестный приехал домой к военному корреспонденту и стал расспрашивать его жену о том, где находится ее супруг, а также требовал встречи с журналистом. При этом он оказывал на женщину психологическое давление и угрожал ей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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