Российский военкор высказался об угрозах от незнакомца в адрес жены

Военкор Коц заявил, что не хочет комментировать угрозы в адрес его жены

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что не хочет комментировать угрозы от незнакомца, с которыми столкнулась его жена. Его слова приводит телеканал «360».

«Простите, это моя семья, я не комментирую», — высказался журналист об угрозах в адрес жены.

Он добавил, что не обладает достоверными сведениями о том, что угрожавшего его супруге злоумышленника задержали. «Мне никто ничего не сообщал. Хорошо, пусть занимаются следственные органы», — отметил военкор.

Ранее 8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, угрожавшего жене Коца. Его обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

7 ноября неизвестный приехал домой к военному корреспонденту и стал расспрашивать его жену о том, где находится ее супруг, а также требовал встречи с журналистом. При этом он оказывал на женщину психологическое давление и угрожал ей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.