США допустили изменение расстановки сил в Европе

Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе после решения по ДОВСЕ

США могут изменить расстановку своих сил в Европе после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такой вариант допустил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По словам Кирби, США могут пойти на подобный шаг, если он гарантирует выполнение обязательств, предусмотренных пятой статьей НАТО, перед союзниками. «Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня», — добавил он.

Представителю американских властей напомнили о критике со стороны США и Европы в адрес России, связанной с денонсацией ДОВСЕ. Кирби отметил, что Россия, выйдя из договора, «не оставила США и союзникам по НАТО другого выбора, кроме как приостановить выполнение обязательств». Такое развитие событий он назвал «печальным», но «не неожиданным».

7 ноября Россия окончательно вышла из ДОВСЕ. В МИД РФ подчеркнули, что Россия не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте, поскольку в настоящее время любые договоренности со странами НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны.