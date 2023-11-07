Россия вышла из Договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Как на это отреагировали страны НАТО?

Великобритания и ее союзники заявили о приостановке участия в ДОВСЕ

Великобритания и ее союзники приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после окончательного выхода из него России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.

В ведомстве осудили выход России из договора и отметили, что намерены вместе со странами-единомышленниками работать над реализацией добровольных стабилизирующих мер.

Что такое ДОВСЕ? Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан странами НАТО и Организации Варшавского договора (ОВД) в 1990 году и перезаключен в 1999 году в связи с распадом социалистического лагеря и расширением Североатлантического альянса. Согласно договору, оба военных блока обязывались ограничить численность вооружений в Европе по таким параметрам как: танки, боевые бронированные машины, артиллерия (включая самоходные артиллерийские установки), боевые самолеты и ударные вертолеты. Соглашение не было ратифицировано ни одной из стран-членов НАТО. В связи с этим Россия приостановила свое участие в договоре в 2007 году.

МИД Германии назвал условия возврата к ДОВСЕ

В МИД Германии при этом заявили о возможности вернуться к участию в ДОВСЕ в том случае, если Россия изменит свою позицию по соглашению.

В случае кардинального изменения позиции России возобновление реализации ДОВСЕ остается возможным МИД Германии

В дипломатическом ведомстве также выразили готовность страны продолжать реализацию определенных мер договора, в том числе обмен данными с заинтересованными странами Европы и соблюдать национальные квоты по боевым системам.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В НАТО обвинили Россию в подрыве евроатлантической безопасности

В НАТО заявили о подрыве евроатлантической безопасности из-за выхода России из ДОВСЕ. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте альянса.

Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, верификации, подрывает основанный на правилах международный порядок пресс-служба НАТО

Страны, разделяющие принципы прозрачности и взаимности, в НАТО призвали присоединиться к усилиям по повышению стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе. «Союзники продолжат консультироваться и оценивать последствия нынешней ситуации в области безопасности и ее влияние на безопасность НАТО», — подчеркнули в блоке.

В США заявили о приостановке выполнения обязательств в рамках ДОВСЕ

Соединенные Штаты приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, появившемся на сайте Белого дома.

В заявлении утверждается, что некоторые из участников договора поддерживают решение США и союзников о приостановке договора. Помимо этого, указывается, что временное прекращение выполнения обязательств по ДОВСЕ лишь «укрепит сдерживающий и оборонный потенциал» НАТО за счет снятия ограничений.

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

7 ноября Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

Уточняется, что в полночь на вторник, 7 ноября, была окончательно завершена процедура выхода страны из соглашения.

Документ окончательно ушел для нас в историю МИД России

В ведомстве подчеркнули, что Россия не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте. Там отметили, что страны-члены НАТО «наглядно показали свою недоговороспособность», поэтому в настоящее время любые договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны.

17 мая Россия денонсировала соглашение. Как отметил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, вступление Финляндии и процедура приема Швеции в НАТО стали «последней каплей» для выхода России из договора.