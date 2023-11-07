В НАТО прокомментировали выход России из ДОВСЕ

В НАТО заявили, что выход РФ из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность

В НАТО заявили о подрыве евроатлантической безопасности из-за выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление альянса.

«Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, верификации, (…) подрывает основанный на правилах международный порядок», — заявили в НАТО.

Альянс призвал страны, разделяющие принципы прозрачности и взаимности, присоединиться к усилиям по повышению стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе. «Союзники продолжат консультироваться и оценивать последствия нынешней ситуации в области безопасности и ее влияние на безопасность НАТО», — подчеркнули в блоке.

7 ноября Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД РФ отметили, что Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте.

17 мая Россия денонсировала ДОВСЕ. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ и «страны Запада должны делать выводы». Он также заявил, что вступление Финляндии и процедура приема Швеции в НАТО стали последней каплей для выхода России из договора.