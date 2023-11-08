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16:17, 8 ноября 2023Мир

США и Китай провели переговоры по ядерному оружию

Bloomberg: США и Китай провели переговоры по ядерному оружию перед саммитом АТЭС

Фото: Reuters

США и Китай провели переговоры по ядерному оружию перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, где должна состояться встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«США подчеркнули важность большей прозрачности с китайской стороны и большего обмена информацией о шагах по снижению стратегических рисков, в том числе в космическом пространстве», — приводит издание заявление Государственного департамента США об итогах состоявшихся переговоров.

Дополнительно сообщается, что Вашингтон хочет предупредить начало трехсторонней гонки вооружений с Пекином и Москвой. По данным агентства, Китай уже располагает примерно 500 ядерными боеголовками, а к 2030 году хочет довести их число до тысячи. Американская сторона имеет около 3,7 тысячи боеголовок.

Ранее стало известно, что Китай, Соединенные Штаты и Россия за последние годы построили новые объекты и прорыли новые туннели на своих ядерных полигонах. Как отмечал телеканал CNN, такая активность произошла в то же время, когда напряженность между тремя странами достигла самого высокого уровня за последние десятилетия.

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      Максим Габриелян
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