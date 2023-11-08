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10:38, 8 ноября 2023Россия

Названы сроки окончания клинических испытаний обновленного «Спутника V»

Центр Гамалеи: исследования обновленного «Спутника V» завершат в декабре

Фото: Evgeny Sinitsyn / Globallookpress.com

Клинические исследования обновленного варианта вакцины «Спутник V» завершат в начале декабря. Такие сроки назвала заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Инна Должикова, ее цитирует ТАСС.

«Изменение состава вакцины, новая версия которой уже проходит клинические исследования, позволит дополнительно повысить ее защитную эффективность именно в отношении профилактики инфицирования», — сказала она.

После окончания клинических испытаний вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот, добавила Должикова.

Обновленную вакцину от коронавируса «Спутник V» могут ввести в оборот после подтверждения ее безопасности, заявлял ранее инфекционист Владимир Чуланов. По его словам, с правовой точки зрения нет факторов, сдерживающих производство и Центр имени Гамалеи может начать производить вакцину сейчас, чтобы выпустить ее в оборот с момент завершения клинических испытаний.

Испытания обновленного «Спутника» связаны с тем, что в нынешнем варианте вакцина перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, утверждал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первоначальный «Спутник» был создан на основе уханьского варианта коронавируса и был актуален до июля 2022 года.

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      Анастасия Шейкина
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