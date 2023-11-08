У пассажира самолета случился инфаркт после отказа пилота от экстренной посадки

CBC: у 83-летнего пассажира Air Canada случился инфаркт на рейсе в Канаду

У пассажира авиакомпании Air Canada случился инфаркт во время рейса. Пилот отказался от экстренной посадки, и мужчина в итоге не выжил, сообщает CBC.

В сентябре 2023 года 83-летний Хариш Пант (Harish Pant) летел вместе с дочерью Шану Панде (Shanu Pande) из Индии в Канаду, где он получил вид на жительство. Через семь часов пути самочувствие мужчины ухудшилось: появились тошнота, боли в груди и спине.

В тот момент самолет как раз находился над Европой, и Шану Панде умоляла экипаж приземлиться, чтобы отправить отца в больницу. Бортпроводники перевели Панта и его дочь в бизнес-класс, однако сменить курс пилот отказался. Просьбу женщины поговорить с командиром судна также отклонили.

Самолет продолжил следовать по маршруту и приземлился в Монреале девять часов спустя. Там Панта передали медикам, однако спасти его не удалось. Семья мужчины подала на авиакомпанию в суд.

Ранее сотрудники авиакомпании Air Canada вынудили инвалида-колясочника выбираться из самолета ползком. На борту не оказалось инвалидного кресла, рассчитанного под ширину прохода, и мужчине с церебральным параличом пришлось самостоятельно покидать салон.