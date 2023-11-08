В Бразилии ограбили мать девушки Неймара

В Бразилии трое преступников ограбили дом матери девушки Неймара

В Бразилии трое преступников ограбили дом матери девушки футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, грабители ночью ворвались в дом, где находились родители девушки нападающего Бруны Бьянкарди, в октябре родившей ребенка. Отмечается, что супругов держали под дулом пистолета, а женщине заткнули рот.

«Они держали в заложниках мать Бруны, спрашивали, где она, где ребенок. Я так понимаю, они спрашивали об этом, чтобы узнать, где драгоценности», — заявил представитель правоохранительных органов. Грабители похитили украшения, часы и сумки на общую сумму в 120 тысяч долларов. Один из преступников был пойман, личность второго была установлена, третий сумел скрыться.

7 октября у Неймара и Бьянкарди родилась дочь Мавия. Также у игрока есть сын от предыдущих отношений, родившийся в 2011 году.