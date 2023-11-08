В Чехии заявили об отсутствии у Украины шансов победить Россию

Чешский депутат Вих: приближается переломный момент в конфликте на Украине

Приближается переломный момент в конфликте на Украине, но у Киева нет шансов одержать верх в противостоянии с Москвой. Об этом заявил депутат чешского парламента Радован Вих, сообщает Parlamentní listy.

«Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала», — констатировал он.

Депутат отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии иссякла, а желание Запада помогать Киеву ослабевает, что играет на руку России.

Ранее бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски раскрыл судьбу Владимира Зеленского. По его словам, в 2024 году его уже может не быть на Украине.