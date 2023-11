Подполковник Квятковски заявила, что в 2024 году Зеленского не будет на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году может уже не быть на Украине. Как сложится его судьба через год, раскрыла бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Можно сказать, что это конец», — заявила эксперт.

Квятковски обратила внимание на недавнюю гибель помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова. По ее мнению, это событие свидетельствует о «развале» украинской политической и военной структуры. Она считает, что сейчас украинские политики и генералы обеспокоены собственным выживанием.

Квятковски добавила, что информация о попытках Запада склонить Зеленского к мирным переговорам с Россией ставит его в «ужасное положение», поскольку весь мир видит в президенте Украины не более чем «марионетку США». «Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец. . Для него все кончено», — заключила эксперт.

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — указал он и отметил, что изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между Зеленским и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.

Перед этим об их разногласиях сообщила британская газета The Times. В издании заявили, что Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления.