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16:56, 30 мая 2024Мир

Захарова высказалась о введении ЕС пошлин на российское зерно

Захарова: введение ЕС пошлин на российское зерно — попытка вытеснить РФ с рынка

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Введение Европейским союзом (ЕС) заградительных таможенных пошлин на российское зерно является попыткой вытеснить Россию с рынка продовольствия. Так о ситуации высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что Запад старается приложить все усилия, чтобы лишить Москву статуса надежного поставщика. «Мы, с их точки зрения, не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства», — возмутилась она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что западные страны обещали накормить нуждающиеся страны и требовали реализации «различных зерновых сделок».

«Им дела не было ни до какой мировой продовольственной безопасности. Они хотели просто набить карманы крупным мировым игрокам, которые занимались перепродажей, и на этой марже делали колоссальные состояния», — заключила она.

Ранее Захарова заявила, что попытки США помешать развитию торговли между Россией и Китаем являются нарушением суверенитета двух государств. По ее словам, такие действия Вашингтона могут быть охарактеризованы как компенсация собственных неудач в экономике.

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      Виктория Кондратьева
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