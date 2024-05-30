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16:13, 30 мая 2024Мир

МИД России ответил на попытки США помешать российско-китайской торговле

Захарова: попытка США помешать торговле России и Китая — нарушение суверенитета

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Попытки США помешать развитию торговли между Россией и Китаем являются нарушением суверенитета двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств. Это также может быть охарактеризовано как компенсация собственных неудач в экономике», — заявила Захарова.

Таким образом представитель ведомства ответила на сообщения о планах США ввести дополнительные санкции для воспрепятствования российско-китайской торговле категориями, которые якобы угрожают американской национальной безопасности.

Захарова отметила, что взаимовыгодное сотрудничество России с другими государствами будет продолжаться, несмотря на угрозы со стороны США.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства России назвала отправку французских инструкторов на Украину провалом стратегии Парижа.

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