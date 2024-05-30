МИД России ответил на попытки США помешать российско-китайской торговле

Захарова: попытка США помешать торговле России и Китая — нарушение суверенитета

Попытки США помешать развитию торговли между Россией и Китаем являются нарушением суверенитета двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем это как вмешательство в торгово-экономические отношения суверенных государств. Это также может быть охарактеризовано как компенсация собственных неудач в экономике», — заявила Захарова.

Таким образом представитель ведомства ответила на сообщения о планах США ввести дополнительные санкции для воспрепятствования российско-китайской торговле категориями, которые якобы угрожают американской национальной безопасности.

Захарова отметила, что взаимовыгодное сотрудничество России с другими государствами будет продолжаться, несмотря на угрозы со стороны США.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства России назвала отправку французских инструкторов на Украину провалом стратегии Парижа.