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16:56, 30 мая 2024Мир

Конгресс Испании утвердил амнистию каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов Испании утвердил амнистию почти 400 каталонских сепаратистов

Фото: Nacho Doce / Reuters

Конгресс депутатов Испании утвердил амнистию почти 400 каталонских сепаратистов, имеющих отношение к референдуму 2017 года в Каталонии. Об этом сообщает RTVE.

Отмечается, что за принятие закона проголосовали 177 депутатов, против выступили 172 человека. При этом закон вступит в силу, когда его опубликуют в государственном бюллетене через несколько дней.

В марте Конгресс депутатов впервые рассмотрел возможность амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому движению. Законопроект внесла сепаратистская партия Junts per Catalunya («Вместе за Каталонию»).

Экс-глава Каталонии и лидер партии Карлес Пучдемон также допустил создание коалиционного правительства из представителей партий, выступающих за независимость региона. Он добавил, что его партия посвятит ближайшие часы созданию слаженного правительства с хорошим руководством в парламенте

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      Семен Александров
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