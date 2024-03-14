Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 14 марта 2024Мир

Парламент Испании рассмотрел амнистию каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов Испании рассмотрел амнистию сепаратистов Каталонии

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Конгресс депутатов Испании рассмотрел возможность амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому движению. Трансляция пленарного заседания доступна на сайте нижней палаты испанского парламента.

Отмечается, что законопроект об объявлении амнистии, который внесла партия «Вместе за Каталонию», поддержали 178 депутатов, а 172 парламентария выступили против.

Ранее члены испанского Конгресса депутатов Мария Валентина Мартинес Ферро и Пабло Хиспан Иглесиас де Юссель обратились к правительству королевства с просьбой расследовать связи каталонских сепаратистов с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В России указали на признаки перехода конфликта с НАТО в острую фазу

      Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

      Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

      Охраннику брянской гимназии изменили меру пресечения

      Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы

      Над Белгородом в третий раз за день сработала система ПВО

      Раскрыта цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

      В США назвали Макрона возомнившим себя реинкарнацией Наполеона агрессором

      В Астраханской области нашли огромные тоннели

      Российского врача признали виновной в смерти молодого пациента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше