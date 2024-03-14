Парламент Испании рассмотрел амнистию каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов Испании рассмотрел амнистию сепаратистов Каталонии

Конгресс депутатов Испании рассмотрел возможность амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому движению. Трансляция пленарного заседания доступна на сайте нижней палаты испанского парламента.

Отмечается, что законопроект об объявлении амнистии, который внесла партия «Вместе за Каталонию», поддержали 178 депутатов, а 172 парламентария выступили против.

Ранее члены испанского Конгресса депутатов Мария Валентина Мартинес Ферро и Пабло Хиспан Иглесиас де Юссель обратились к правительству королевства с просьбой расследовать связи каталонских сепаратистов с Россией.