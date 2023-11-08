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14:07, 8 ноября 2023Мир

В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

ХАМАС: составлением списков на выезд из сектора Газа занимаются США и Израиль
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

ХАМАС не препятствует выезду иностранцев из сектора Газа, но составлением списков на выезд из анклава в Египет занимаются Израиль и США. Об этом заявил глава отдела внешних связей радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим, сообщает РИА Новости.

«Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте. Мы не можем играть какую-либо роль в этом процессе и не обладаем полномочиями в формировании списков тех, кому разрешено выехать из сектора Газа в Египет. Но, конечно, мы не препятствуем тем, кто хочет это сделать, покинуть сектор Газа», — пояснил Наим.

Ранее стало известно, что к началу эвакуации россиян и граждан СНГ из сектора Газа все готово. Однако Министерство иностранных дел России ожидает согласия Израиля.

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      Дарья Балацкая
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