В России оценили совместную работу «летающего радара» с «Триумфом»

Мингалев: самолет ДРЛОиУ А-50 увеличивает точность комплекса С-400 «Триумф»

Совместная работа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 увеличивает точность поражения целей в зоне проведения спецоперации на Украине. Работу систем оценил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями».

По его словам, «летающий радар» анализирует ситуацию над территорией Украины, фиксируя работу объектов противовоздушной обороны.

«Этот самолет дает указания, и более точно, абсолютно выверено производится работа наших расчетов, которые уничтожают практически все объекты на территории Украины, потому что без А-50 более точной работы раньше практически не было», — сказал эксперт.

В сентябре военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что модернизированный А-50У способен наблюдать за самолетами, крылатыми ракетами, дронами, а также надводными объектами на 310 километров.

В том же месяце стало известно, что «Ростех» передал Воздушно-космическим силам России модернизированный самолет ДРЛОиУ А-50У, который может обнаруживать новые типы летательных аппаратов.