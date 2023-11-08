Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:02, 8 ноября 2023Наука и техника

В России оценили совместную работу «летающего радара» с «Триумфом»

Мингалев: самолет ДРЛОиУ А-50 увеличивает точность комплекса С-400 «Триумф»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Совместная работа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 увеличивает точность поражения целей в зоне проведения спецоперации на Украине. Работу систем оценил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями».

По его словам, «летающий радар» анализирует ситуацию над территорией Украины, фиксируя работу объектов противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
Европа согласилась передать Украине F-16. На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
Европа согласилась передать Украине F-16.На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
27 августа 2023

«Этот самолет дает указания, и более точно, абсолютно выверено производится работа наших расчетов, которые уничтожают практически все объекты на территории Украины, потому что без А-50 более точной работы раньше практически не было», — сказал эксперт.

В сентябре военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что модернизированный А-50У способен наблюдать за самолетами, крылатыми ракетами, дронами, а также надводными объектами на 310 километров.

В том же месяце стало известно, что «Ростех» передал Воздушно-космическим силам России модернизированный самолет ДРЛОиУ А-50У, который может обнаруживать новые типы летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова пришел на новое награждение с золотым пистолетом. За месяц он получил уже пять орденов и медалей

      Звезда «Уральских пельменей» осудила бестактные вопросы в свой адрес

      В Думе назвали безграмотным возмущение министра идеей повысить зарплату учителям

      Отставной украинский генерал обвинил Зеленского в неуважении к главкому ВСУ

      В Москве задержали 36 членов ОПГ за мошенничество с лжесвиданиями в кафе

      В России задумались об отмене запрета на экспорт бензина

      Врач объяснил связь между количеством кубиков пресса и упражнениями

      Алиев обвинил посредников в попытке заморозить карабахский конфликт

      Раскрыт райдер певца Элтона Джона

      Ребенок спрятался от Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости