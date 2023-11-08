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09:47, 8 ноября 2023Бывший СССР

В России предупредили Молдавию о риске пострадать из-за Запада

Патрушев: Молдавия рискует пострадать от западной колониальной политики

Фото: Кормилицына Кристина / ТАСС

Молдавия рискует пострадать от колониальной политики Запада. Об этом риске предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности», — сказал он.

Патрушев отметил, что колониальная политика западной стороны проводится открыто и нагло, с нарушением норм международного права и законов страны.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что на проходящих в стране местных выборах начнется освобождение от диктаторского режима главы республики Майи Санду. Он призвал молдавских граждан проголосовать против Санду и добавил, что верит в народ.

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      Кристина Есикова
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