Патрушев: Молдавия рискует пострадать от западной колониальной политики

Молдавия рискует пострадать от колониальной политики Запада. Об этом риске предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Руководство Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС, румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности», — сказал он.

Патрушев отметил, что колониальная политика западной стороны проводится открыто и нагло, с нарушением норм международного права и законов страны.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что на проходящих в стране местных выборах начнется освобождение от диктаторского режима главы республики Майи Санду. Он призвал молдавских граждан проголосовать против Санду и добавил, что верит в народ.