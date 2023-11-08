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16:41, 8 ноября 2023Интернет и СМИ

В России создадут фабрику больших данных

Глава Минцифры Максут Шадаев: в России создадут фабрику больших данных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России создадут фабрику больших данных на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он рассказал на форуме Finopolis, его слова приводит ТАСС.

«Будет создана государственная фабрика больших данных, где будет происходить накопление, формирование датасетов (наборов данных — прим. "Ленты.ру") , прежде всего на основе данных, которые уже есть у государства», — сообщил министр.

Шадаев отметил, что данными из этой фабрики смогут пользоваться разработчики технологий искусственного интеллекта. С их помощью они смогут тренировать различные нейросети. Приоритетными областями, где будет использоваться ИИ, глава Минцифры назвал образование, здравоохранение, сферы безопасности и обслуживания.

Ранее Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. При этом он отметил, что создать такие войска можно будет в случае, если Министерство обороны проработает эту идею.

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