Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:27, 8 ноября 2023Экономика

В России утвердили концепцию проекта о технологической политике

Белоусов: правительство утвердило концепцию проекта о технологической политике

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике страны и завершило все основные согласительные процедуры по нему с Минфином и силовиками. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма размещена на сайте Кремля.

По словам Белоусова, кабмин принял концепцию в мае по поручению главы государства и практически сразу приступил к разработке соответствующего закона о технологической политики, который закрепляет основные идеи, основные концепты утвержденного документа. Сейчас документ находится в высокой стадии подготовки, подчеркнул Белоусов.

Законопроект содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. Речь идет о крупнейших проектах — свыше 10 миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки.

Материалы по теме:
Путин сообщил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник». Что известно об этом мощнейшем оружии?
Путин сообщил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник».Что известно об этом мощнейшем оружии?
6 октября 2023
Россия отработала массированный ядерный удар по врагу. Какое оружие для этого использовалось?
Россия отработала массированный ядерный удар по врагу.Какое оружие для этого использовалось?
25 октября 2023
«Поезд номер ноль» Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
«Поезд номер ноль»Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
5 ноября 2023

Вторая новелла касается проектов так называемых сквозных технологий. Подобные технологии уже существуют — например, искусственный интеллект, однако в России нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. «Как раз закон эту брешь закрывает», — пояснил Белоусов.

Третья новелла предполагает создание реестра малых технологических компаний, «который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны — обеспечивает концентрацию мер поддержки», — добавил вице-премьер.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал провальной санкционную политику американских властей против Москвы. Он отметил, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет страны не удалось.

В феврале президент Владимир Путин призвал российских ученых за короткий срок обеспечить технологический суверенитет страны. На новый уровень необходимо вывести разработки в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в создании лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях. По мнению российского президента, Россия имеет все возможности и фундамент для исследований. Путин также пообещал, что страна не будет сокращать финансирование исследований.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было красивее врать». Олимпийская чемпионка Роднина высказалась о допинг-скандале Валиевой и назвала виновных

      В России утвердили концепцию проекта о технологической политике

      Путин назвал эффективным маршрут поставок газа в Узбекистан

      Путин заявил о готовности Москвы создать проект АЭС для Казахстана

      На Украине пообещали избавиться от шапок-ушанок

      МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на «арест» Путина судью МУС

      «Атлетико» забил «Селтику» шесть безответных мячей в матче Лиги чемпионов

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в прозрачном платье

      Путин высказался о значимости СНГ для Евразии

      Путин рассказал о дружбе России и Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости