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10:23, 8 ноября 2023Россия

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Глава Севастополя Развожаев: в городе объявлена воздушная тревога

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Каких-либо подробностей Развожаев не привел.

По информации Telegram-канала «ЧП Крым», после объявления сигнала тревоги движение морского и наземного транспорта в Севастополе было остановлено.

После объявления воздушной тревоги жителям предписано спуститься в ближайшее укрытие. При невозможности этого горожанам следует не подходить к окнам и перекрыть коммунальные коммуникации.

Через восемь минут после объявления воздушная тревога в Севастополе была отменена.

В предыдущий раз воздушную тревогу в городе объявляли 4 ноября.

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      Алан Босиков
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