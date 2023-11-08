Глава Севастополя Развожаев: в городе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Каких-либо подробностей Развожаев не привел.

По информации Telegram-канала «ЧП Крым», после объявления сигнала тревоги движение морского и наземного транспорта в Севастополе было остановлено.

После объявления воздушной тревоги жителям предписано спуститься в ближайшее укрытие. При невозможности этого горожанам следует не подходить к окнам и перекрыть коммунальные коммуникации.

Через восемь минут после объявления воздушная тревога в Севастополе была отменена.

В предыдущий раз воздушную тревогу в городе объявляли 4 ноября.