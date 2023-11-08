Макгрегор: Киев согласится на худшие условия на переговорах из-за Зеленского

Киеву придется согласиться на худшие условия на мирных переговорах из-за веры президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Путин всегда был правдив. Когда он приостановил наступление своих войск в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус, он был вполне серьезен», — сказал офицер.

Однако, по его мнению, затем в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и «все загубил». Макгрегор согласился с мнением журналиста Эндрю Наполитано о том, что условия на переговорах для Украины «не будут такими, как два года назад». Западные элиты продолжают лгать, признал полковник.

Он пояснил, что «США обещали Зеленскому все, а он поверил», поэтому, считает Макгрегор, украинский президент «кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал». «Безработным, если не умрет в процессе», — добавил полковник.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что написав статью о тупиковом положении на фронте, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный послал сигнал Киеву и Вашингтону, что нужно признать правду о грядущем поражении Украины.

Статья главкома ВСУ опубликована на страницах издания The Economist. По мнению Залужного, ситуация на фронте зашла в тупик, украинская армия сейчас не готова к каким-либо активным действиям.