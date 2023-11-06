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01:37, 7 ноября 2023Бывший СССР

В США назвали поведение Залужного признаком скорого поражения Украины

Полковник Макгрегор: Залужный хочет, чтобы в Киеве признали поражение Украины

Фото: Dmytro Smoliyenko / Global Look Press / Keystone Press Agency

Написав статью о тупиковом положении на фронте, главком ВСУ Валерий Залужный послал сигнал Киеву и Вашингтону, что нужно признать правду о грядущем поражении Украины. Такую точку зрения интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Залужному только что и остается, как пытаться донести до руководства мысль о скором поражении.

Как говорит Макгрегор, сопротивление российской армии падает, чем дольше будут оттягиваться переговоры, тем большими территориями в итоге завладеет Россия.

Подобную точку зрения высказал и генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, который назвал статью Залужного сигналом о помощи от военных.

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Статья главкома ВСУ опубликована на страницах издания The Economist. По мнению Залужного, ситуация на фронте зашла в тупик, украинская армия сейчас не готова к каким-либо активным действиям.

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