RusVesna показала фото дороги смерти у Работино с сожженной техникой Запада

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» показал фотографии так называемой «дороги смерти» у Работино в Запорожской области, усеянной грудами сожженной западной бронетехники, переданной Киеву.

Авторы канала опубликовали небольшую часть снимков с передовой. Отмечается, что в ходе продолжающегося несколько месяцев этапа наступления только лишь между Работино и Новопокровкой Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли огромное количество бронетехники и личного состава.

На данном участке фронта появилась целая «дорога смерти». Уточняется, что на Ореховском участке запорожского фронта их насчитывается уже около десятка.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено на этом направлении. По его словам, украинские военные «выдохлись» и атакуют малыми силами, поскольку роты являются некомплектными. Глава региона добавил, что планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились.