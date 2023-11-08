Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива ракетами

Бригады «Аль-Кассама» сообщили, что обстреляли ракетами Тель-Авив

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассама» сообщило, что за вечер вторника, 7 ноября, вновь обстреляло Тель-Авив. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении уточняется, что бригады «Аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на массовые убийства мирных жителей.

Ранее дипломатический источник Израиля допустил, что ХАМАС может согласиться освободить пленных из страха наземной операции Тель-Авива. Он указал, что если ранее палестинская сторона категорически отказывалась от каких-либо обсуждений данного вопроса, то теперь «кое-что видно, но это еще не созрело».

6 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может разгореться, если Израиль продолжит боевые действия против населения сектора Газа.