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10:19, 8 ноября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати поделилась видео в купальниках

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась в сторис видео, на которых она запечатлена в двух нарядах. Так, для первого ролика знаменитость примерила черный купальник, верх которого частично оголяет ее тело, а для второго — белое бикини, состоящее из бюстгальтера и плавок на высокой посадке.

Кроме того, девушка дополнила свой внешний вид солнцезащитными очками, браслетами и серьгой, украшенной крестом. На размещенных кадрах также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж.

Ранее Валентина Иванова снялась в откровенном образе в честь Хеллоуина. Модель поделилась серией фото и видео, на которых она запечатлена в черном бюстгальтере от купальника и шортах длины мини. При этом ее внешний вид дополняет черная маска, оформленная кроличьими ушами, и колье с массивным крестом на шее.

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      Карина Черных
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