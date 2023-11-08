Названы сроки возвращения зимней погоды в Москву

Метеоролог Вильфанд: снег вернется в Москву не раньше середины ноября

В ближайшую неделю выпадения снега в Москве ждать не стоит. Сроки возвращения зимней погоды в Москву назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит Агентство городских новостей (АГН) «Москва».

По словам метеоролога, до середины ноября в столице ожидаются осадки лишь в виде дождя, при этом с четверга по субботу текущей недели они не прогнозируются вообще. «В воскресенье к Москве приближается глубокий циклон, и начинаются осадки в виде дождя, которые продолжатся и в понедельник. Во вторник их интенсивность уменьшится, но температуры останутся выше нормы и в понедельник, и во вторник, и в среду, поэтому о снеге пока можно забыть», — сообщил Вильфанд.

Согласно предварительным расчетам, начиная со второй половины месяца столбики термометров приблизятся к отметке около нуля градусов. Значения температуры в тот период, отметил специалист, будут соответствовать многолетним или чуть превышать климатическую норму.

Ранее в этот же день Вильфанд объяснил, что высокие температуры воздуха, которые фиксируются сейчас в Москве, связаны с приходом воздушных масс из теплых регионов.