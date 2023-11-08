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22:44, 8 ноября 2023Бывший СССР

Политолог объяснил нежелание Зеленского проводить выборы на Украине

Политолог Петро: Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в своей победе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Bahmut / Global Look Press

Владимир Зеленский не хочет проведения президентских выборов на Украине, поскольку не уверен в своей победе. Об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро, пишет РИА Новости.

По его словам, Зеленский знает о падении своих рейтингов. Петро отметил, что уровень доверия к главе государства на Украине, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, уменьшился на 15 процентов за последние полтора года. Кроме того, по его мнению, на Украине невозможны серьезные политические дебаты, так как Киев требует от телеканалов транслировать «единую версию новостей».

Эксперт добавил, что многие политические партии на Украине оказались под запретом, поэтому в стране не будет справедливого выборного процесса.

«Это... не в его интересах, поскольку он далеко не уверен в победе», — объяснил он нежелание Зеленского проводить выборы.

Ранее Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что сейчас не время для проведения президентских выборов, и все силы необходимо направить на борьбу с Россией.

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      Марина Совина
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