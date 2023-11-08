Зеленский испугался разногласий с американскими республиканцами

Зеленский заявил, что взгляды некоторых республиканцев из США несут угрозу Киеву

Взгляды некоторых представителей республиканской партии США представляют опасность для Украины в контексте ее противостояния с Россией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова цитирует Reuters.

Журналисты задали политику вопрос, касающийся возможной победы на президентских выборах Дональда Трампа, республиканца и экс-главы государства. Он ответил, что такой сценарий несет безусловную угрозу для безопасности страны.

«Это тяжело, если США поменяют позицию», — испугался Зеленский.

При этом он заверил, что Киев не намерен прекращать боевые действия, оставшись без поддержки со стороны Вашингтона.

«Если (...) Конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу — хорошо, мы будем сражаться без вас», — пообещал украинский лидер.

Ранее Зеленский пообещал обеспечить послевоенное восстановления Украины без коррупции. Он заверил, что республика уже продемонстрировала успели в борьбе с незаконным обогащениям и намерена продолжать усилия на этом пути.