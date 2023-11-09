Аналитик назвала возможную ключевую ставку в 2024 году

Аналитик Беленькая: ключевая ставка в 2024 году будет двузначной

В будущем 2024 году ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) останется двузначной, несмотря на то, что ожидается некоторое ее понижение. На конец года она может составить порядка 10-13 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Утверждение главы Центрального банка полностью совпадает с прогнозом регулятора по средней ключевой ставке по итогам последнего заседания. Тогда ключевая ставка была повышена сразу до 15 процентов. Октябрьский прогноз ЦБ предполагает среднее значение ключевой ставки с 30 октября до конца года 15-15,2 процента, что может означать ключевую ставку на конец года в диапазоне 15-16 процентов», — сказала она.

Беленькая добавила, что в 2024 году ключевая ставка может перейти к снижению, но по-прежнему останется двузначной.

«По нашей оценке, это следует из нового прогноза по средней ключевой ставке на 2024 год 12,5-14,5 процентов. Это может означать ставку на конец года 10-13 процентов. В соответствии с базовым прогнозом Центрального банка, темпы роста кредитования в будущем году сократятся с 17-20 до 5-10 процентов», — заключила аналитик.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года произойдет еще одно ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), хотя если данные по инфляции окажутся позитивными, то ставка сохранится на уровне 15 процентов. По словам Набиуллиной, ожидать смягчения ДКП можно будет только после того, как снижение инфляции примет устойчивый характер.