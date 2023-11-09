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17:22, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда популярного реалити-шоу раскрыл изнанку проекта

Звезда шоу «Большой брат» Стергиопулос: принимал антидепрессанты на съемках

Фото: Joel Ryan / PA Images / Getty Images

Участник восьмого сезона популярного британского телешоу «Большой брат» Джерри Стергиопулос раскрыл изнанку проекта. В разговоре с The Sun он заявил, что принимал антидепрессанты на съемках программы.

По словам Стергиопулоса, у него началась депрессия во время участия в шоу. «Через пару недель [после начала съемок] я сказал создателям: "Я здесь задыхаюсь, я как будто попал в (...) тюрьму". Врач, работающий на площадке "Большого брата", прописал мне антидепрессанты», — вспомнил звезда проекта. Участник признался, что ему приходилось по ночам ходить в комнату, где записывали комментарии героев, и принимать лекарства на глазах у съемочной группы.

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После проекта он начал ходить к психологу. «Я принимал много лекарств и часто ходил на приемы к специалисту», — уточнил Стергиопулос. Также телезвезда пожаловался, что после шоу у него были проблемы с поиском работы из-за его известности. «Люди узнают тебя по шоу, но никто не хочет нанимать тебя», — описал сложившуюся ситуацию бывший участник проекта.

Стергиопулос добавил, что, несмотря на случившееся, он не жалеет о съемках в «Большом брате». Как объяснил экс-участник, шоу подарило ему много приятных впечатлений, а также помогло познакомиться с интересными людьми.

Ранее британская блогерша Эби Кларк побывала на съемочной площадке популярного британского реалити-шоу Love Island и показала закулисье проекта. В ролике, опубликованном в соцсети TikTok, она запечатлела места, которые не показывают зрителям.

«Большой брат» — реалити-шоу, запущенное в 1999 году в Нидерландах. В эфире программы участники живут в одном доме и борются за денежный приз. Программа стала хитом: свои версии выпустили в Великобритании, CША, Австралии, Канаде, Испании и других странах.

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      Олег Давыдов
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