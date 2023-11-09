Биткоин рекордно вырос в цене

Курс биткоина вырос до рекордных с мая 2022 года 37,7 тысячи долларов за монету

В ходе торгов 9 ноября на криптовалютной бирже Binance цена биткоина побила рекорд с начала мая 2022 года, превысив отметку в 37,7 тысячи долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За сутки самая популярная криптовалюта в мире прибавила в стоимости 6,4 процента. В верхней точке курс достигал 37 773 долларов. На момент написания материала цена биткоина скорректировалась до 37 630 долларов за монету. С начала года криптовалюта выросла в цене на 120 процентов.

Главным драйвером роста стало ожидание запуска биржевого фонда (exchange traded fund, ETF) для биткоина, что позволит инвесторам покупать криптовалюту в виде акций ETF с обычного брокерского счета, пишет Bloomberg. Кроме того, подталкивают цену вверх ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США закончила с повышением базовой ставки и в дальнейшем будет смягчать денежно-кредитную политику.