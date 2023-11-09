Блогерша назвала четыре запрета для туристов в Таиланде

Блогерша заявила, что в Таиланде нельзя прикасаться к голове человека

Блогерша назвала четыре главных запрета для туристов при посещении курортов Таиланда. Об этом она рассказала в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

В первую очередь путешественница Кейси заявила, что не следует фотографироваться с тиграми, так как многие из них бывают агрессивны. С животными в стране обращаются жестоко и подвергают их насилию, объяснила она. Также девушка попросила собирающихся в Таиланд подписчиков не кататься верхом на слонах, поскольку это может негативно сказаться на их позвоночнике.

Кроме того, путешественница подчеркнула, что в курортной стране нельзя прикасаться к голове или волосам другого человека. Эта часть тела у тайцев является священной и самой чистой, заметила Кейси. Самой грязной же они считают ноги, в связи с чем не стоит никогда ставить их на стол или прикасаться ими к другому человеку.

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