Большинство застрявших в Китае российских туристов вернулись на родину

Минтранс Амурской области: застрявшие в Хэйхэ россияне вернулись на родину

Большинство застрявших в китайском городе Хэйхэ российских туристов вернулись на родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

В настоящее время еще 30 человек ждут переправы в пункт пропуска в Благовещенске. Уточняется, что в первую очередь в страну возвращают людей из категории социально незащищенных, инвалидов и тех, кто едет на лечение.

Ранее стало известно, что в китайском городе Хэйхэ застряло около 200 российских туристов, которые несколько дней не могут вернуться на родину. Россияне попросили вывезти их по трансграничному автомобильному мосту через Амур, отметив, что у многих путешественников закончились деньги на гостиницу и пропали билеты на самолеты и поезда, а визы истекли.