Китайская экономика не смогла избежать дефляции

Китайская экономика в октябре вернулась к дефляции на уровне 0,2 процента

В октябре потребительские цены в Китае опустились на 0,2 процента, что хуже прогнозов экспертов, которые ожидали дефляции на уровне 0,1 процента. Об этом со ссылкой на отчет Государственного статистического управления (ГСУ) КНР пишет «Интерфакс».

В августе и сентябре, когда сначала был зафиксирован рост цен на 0,1 процента, а затем и нулевая инфляция, ситуация давала надежду на перелом тренда. Однако октябрьские данные показали, что потребительский спрос далек от восстановления.

Продукты питания подешевели на четыре процента, что стало худшим результатом за последние 25 месяцев. Достигнут такой показатель за счет падения цен на свинину на 30,1 процента. Также на 0,9 процента подешевели транспортные услуги.

Непродовольственные товары подорожали на 0,7 процента, как и в сентябре, цены на образовательные услуги выросли на 2,3 процента, медицинские — на 1,3 процента, а жилье подорожало на 0,3 процента. Цены производителей в октябре упали на 2,6 процента в годовом выражении, что хуже, чем в сентябре, хотя лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падения на 2,7 процента. Минувший месяц стал уже 13-м подряд, в котором зафиксирована такая динамика.

Проблемы с восстановлением китайской экономики наблюдаются с начала года, однако особенно заметными они стали летом, когда был зафиксирован провал во внешней торговле. В августе власти начали требовать от местных экспертов отказаться от употребления таких терминов, как дефляция, отток капитала и падение цен на продукцию производителей в рассуждении о перспективах роста.

В случае китайской экономики снижение цен означает слабость спроса и экспорта, что влияет на доходы государства и граждан и свидетельствует о перспективах кризиса. Ранее на этой неделе Главное таможенное управление Китая сообщило, что в октябре внешняя торговля упала на 2,5 процента в годовом выражении. При этом экспорт упал на 6,4 процента при прогнозе минус 3,3 процента.