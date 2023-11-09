В США предрекли скорые переговоры по Украине

RS: внутреннее и внешнее давление на Зеленского побудит его к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени вынужденно пойдет на мирные переговоры с Россией. С таким мнением выступил обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.

По мнению журналиста из США, политик столкнулся с давлением внутри Украины, а также на международной арене. В частности, внутри страны на него оказывают влияние политическое и военное руководство, а извне — ведущие партнеры Киева.

«Остается всего пара месяцев. Усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского направлено на то, чтобы заставить его перейти к дипломатическому фронту и встретить начало конца конфликта», — предрек Снайдер.

Ранее Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по Украине. На сегодняшний день у Киева нет никаких связей с Москвой, подчеркнул он.

Последние очные переговоры российской и украинской сторон прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года стало известно о замораживании переговорного процесса.