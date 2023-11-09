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20:08, 9 ноября 2023Наука и техника

Доказано влияние окружающей обстановки на вкус еды и напитков

Food Quality and Preference: доказано влияние окружающей среды на вкус напитков

Фото: Unsplash

Междисциплинарная команда специалистов из Университета Кампании (Италия) доказала влияние окружающей обстановки на вкус еды и напитков. Так, например, комфортная комната с приятным освещением делала вкус апельсинового сока более сладким. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

Работа была вдохновлена предыдущим исследованием, проведенным в 2017 году. Тогда было показано, что люди, слушавшие более приятную музыку, воспринимали употребляемый шоколад более сладким, чем контрольная группа, которой воспроизводили довольно грубую музыку.

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Теперь авторы сосредоточились на цели выяснить, способно ли изменение среды во время употребления апельсинового сока повлиять на восприятие вкуса напитка. Для этого добровольцев попросили выпить сок с низким содержанием сахара в разных помещениях. Первая комната была с приятной обстановкой, теплым светом, красным декором и высокочастотным фоновым звуком. Вторая — с прохладным освещением, зелеными элементами в оформлении и низкочастотными шумами. Участники, употреблявшие напиток в первом помещении, сочли его более сладким, чем испытуемые из второй комнаты.

Ученые предполагают, что изменение среды, в которой люди едят и выпивают, может способствовать тому, что они будут потреблять меньше сахара, не прилагая к этому особых усилий.

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      Елена Апазиди
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