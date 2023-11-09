Доказано влияние окружающей обстановки на вкус еды и напитков

Food Quality and Preference: доказано влияние окружающей среды на вкус напитков

Междисциплинарная команда специалистов из Университета Кампании (Италия) доказала влияние окружающей обстановки на вкус еды и напитков. Так, например, комфортная комната с приятным освещением делала вкус апельсинового сока более сладким. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

Работа была вдохновлена предыдущим исследованием, проведенным в 2017 году. Тогда было показано, что люди, слушавшие более приятную музыку, воспринимали употребляемый шоколад более сладким, чем контрольная группа, которой воспроизводили довольно грубую музыку.

Теперь авторы сосредоточились на цели выяснить, способно ли изменение среды во время употребления апельсинового сока повлиять на восприятие вкуса напитка. Для этого добровольцев попросили выпить сок с низким содержанием сахара в разных помещениях. Первая комната была с приятной обстановкой, теплым светом, красным декором и высокочастотным фоновым звуком. Вторая — с прохладным освещением, зелеными элементами в оформлении и низкочастотными шумами. Участники, употреблявшие напиток в первом помещении, сочли его более сладким, чем испытуемые из второй комнаты.

Ученые предполагают, что изменение среды, в которой люди едят и выпивают, может способствовать тому, что они будут потреблять меньше сахара, не прилагая к этому особых усилий.