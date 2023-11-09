Власти российского города решили проблему карты-надгробия

С гранитной карты Екатеринбурга уберут год основания из-за сходства с надгробием

Власти Екатеринбурга планируют удалить дату основания с гранитной карты города. Это должно решить проблему ее сходства с надгробием, передает «Подъем».

Как заметили в пресс-службе городской администрации, надпись «1723» уберут, потому что в те годы город выглядел иначе, чем на карте. Надпись «2023» останется как символ. Рядом с памятником будет установлена информационная табличка с QR-кодом. С помощью нее можно будет зайти на сайт 300-летия Екатеринбурга, узнать о границах города и его районов. Кроме того, там будет рассказано о подборе гранитных пород для создания карты.

С надгробием карту сравнили сами екатеринбуржцы и стали возлагать к ней цветы. Чиновники посчитали претензии горожан разумными. Ранее в мэрии сходства гранитной карты с могильной плитой не находили, а поведение жителей объясняли проявлением свободы мнений. Скепсис по отношению к новым памятникам среди них в администрации называли привычным делом.