Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:52, 9 ноября 2023Путешествия

Европейского туриста посадили на пять лет в тюрьму в Иране за пропаганду

Туриста из Франции посадили в тюрьму в Иране за пропаганду против республики

Фото: Unsplash

Туриста из Франции в Иране посадили на пять лет в тюрьму за пропаганду против Исламской Республики и угрозу национальной безопасности. Подробности истории рассказало издание The Times of Israel.

По данным источника, банковского консультанта Луи Арно (Louis Arnaud) задержали в Иране в сентябре 2022 года и отправили в тюрьму Тегерана Эвин. Министерство иностранных дел Франции осудило приговор и назвало ситуацию неприемлемой.

Материалы по теме:
«Люди уже хоронили меня» Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
«Люди уже хоронили меня»Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
6 февраля 2020
«Они достигли совершенства» Путешествие в Иран: что посмотреть и попробовать, как правильно торговаться и чего опасаться
«Они достигли совершенства»Путешествие в Иран: что посмотреть и попробовать, как правильно торговаться и чего опасаться
18 января 2023

Семья европейца также охарактеризовала решение суда как «посягательство на права человека и свободу личности». Близкие Арно назвали его страстным путешественником, который давно хотел посетить Иран.

«К сожалению, его мечта превратилась в кошмар, когда его начали несправедливо преследовать, заключили в тюрьму, а теперь осудили по необоснованным обвинениям», — пожаловались родные француза.

The Times of Israel сообщает, что Арно подал апелляцию. Известно также, что приговор до сих пор не был опубликован иранскими СМИ и публично не подтвержден иранской судебной системой.

Ранее индийский турист вернулся на родину после пяти лет в тюрьме на Филиппинах, куда он попал из-за ошибки следователей. Выяснилось, что индийца перепутали с преступником, который носил такое же имя.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Журналисты мировых СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль. Они вторглись в страну вместе с террористами

      Раскрыт новый хит российского ТВ

      В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

      Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

      В Латвии легализовали однополые партнерства

      В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

      Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

      Судимого за убийство жены мужчину обвинили в покушении на вторую супругу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости