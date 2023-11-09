Европейского туриста посадили на пять лет в тюрьму в Иране за пропаганду

Туриста из Франции посадили в тюрьму в Иране за пропаганду против республики

Туриста из Франции в Иране посадили на пять лет в тюрьму за пропаганду против Исламской Республики и угрозу национальной безопасности. Подробности истории рассказало издание The Times of Israel.

По данным источника, банковского консультанта Луи Арно (Louis Arnaud) задержали в Иране в сентябре 2022 года и отправили в тюрьму Тегерана Эвин. Министерство иностранных дел Франции осудило приговор и назвало ситуацию неприемлемой.

Семья европейца также охарактеризовала решение суда как «посягательство на права человека и свободу личности». Близкие Арно назвали его страстным путешественником, который давно хотел посетить Иран.

«К сожалению, его мечта превратилась в кошмар, когда его начали несправедливо преследовать, заключили в тюрьму, а теперь осудили по необоснованным обвинениям», — пожаловались родные француза.

The Times of Israel сообщает, что Арно подал апелляцию. Известно также, что приговор до сих пор не был опубликован иранскими СМИ и публично не подтвержден иранской судебной системой.

Ранее индийский турист вернулся на родину после пяти лет в тюрьме на Филиппинах, куда он попал из-за ошибки следователей. Выяснилось, что индийца перепутали с преступником, который носил такое же имя.

