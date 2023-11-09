Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:11, 9 ноября 2023Наука и техника

Обнаружены доказательства существования полярной планеты

arXiv: в диске вокруг двойной системы AC Геркулеса находится полярная планета

Изображение: University of Warwick / Mark Garlick / phys.org

Астрономы Университета штата Невада обнаружили доказательства существования экзопланеты в диске вокруг двойной звезды, которая движется по околополярной орбите. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Система AC Геркулеса (AC Her) находится на расстоянии около 4200 световых лет от Земли и представляет собой две звезды с полярным диском, который вращается в плоскости перпендикулярной плоскости орбит звезд. Главная звезда хорошо изучена, а ее компаньон невидим для наблюдений.

На полярный диск действуют различные силы, которые формируют полость, где находятся звезды. Размер полости зависит от расстояния между звездами, эксцентриситета и наклона диска относительно орбит. В данном случае полость, заполненная пылью, больше, чем должна быть, что указывает на присутствие крупного тела.

Ученые выявили в диске характерный разрыв, который объясняется наличием планеты. Она могла образоваться из обломков других планет, которые были разрушены, когда главная звезда перешла в стадию красного гиганта. Таким образом, астрономы впервые получили свидетельство существования планеты, двигающейся по полярной орбите вокруг звезды, не принадлежащей главной последовательности.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России за участие в СВО помиловали преступника, шесть часов убивавшего свою девушку. Что об этом известно?

      Москвичей предупредили о ливнях

      Россиянам перечислили ускоряющие старение привычки

      Бывшего президента премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании

      Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

      Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

      Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

      Путин и Токаев послушали гимны России и Казахстана

      Раскрыты новые подробности скандального увольнения Беллы Хадид из Dior

      Обнаружены доказательства существования полярной планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости